مركز الغطاء النباتي برفحاء وبلدية الهباس يحتفيان بأسبوع البيئة بزراعة 600 شتلة من الاشجار المحلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمحافظة رفحاء،بمشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أمس، مبادرة لزراعة 600 شتلة من أشجار “الاثل، الطلح، والسدر، السيال، والسمر، في روضة هباس –

100 كلم شرقرفحاء- وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2022م تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”، بالتعاون مع بلديةروضة ابن هباس.

وتهدف المبادرة إلى الاسهام في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وتعزز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة الاستزراع، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة, بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، ضمن برامج “جودة الحياة” التي تعد من أهم مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.