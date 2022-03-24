تدشين المخيم البيئي بمحافظة بدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع

دشنت أمس بلدية محافظة بدر المخيم البيئي في ثاني مبادراتها خلال أسبوع البيئة وذلك بحضور وكيل محافظ بدر منصور البنيان وعدد من المسئولين.

وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس بلدية بدر المهندس محمد بن فواز الشمري رحب فيها بوكيل المحافظ والمسئولين والمشاركين بالمبادرة و تحدث حول أهمية الإهتمام بالبيئة و المحافظة على نظافتها وان هذا يعكس أخلاق كل فرد فينا و أهمية المحافظة عليها من كل فئات المجتمع لكي ننعم بجمالها ونحن وظيفتنا المحافظة عليها ورعايتها لتصبح أجمل فبعد أن نحافظة عليها جميعاً سنشاهد هذا الأثر في زيادة جمال البيئه من وفرة الأشجار و نقاء الهواء لذلك نظافة المكان هو عنواننا والمحافظة على البيئه نظيفه هو مقياس لرقي ودليل على سمو حضارتنا فنحن أبناء هذه الأمه علينا ان نسموا بها إلى القمة كما أوصانا ديننا الحنيف .

بعد ذلك تم إطلاق مبادرة تشجير حديقة حي ادمان و كذلك تشجير المتنزه البري بجوار الحديقة بمشاركه من وكيل محافظ بدر و عدد المسئولين و منسوبي التعليم ببدر و طلاب المدارس