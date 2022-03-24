توفر السلع
رصدت «دوت الخليج» تسابق الزوار منذ قدومهم إلى المدينة المنورة لشراء التمور بمختلف أنواعها وخاصة العجوة التي تعتبر النوع المفضل لورودها في أحاديث نبوية. حيث ذكروا أن السلع متوفرة وأن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، موضحين أن العديد من الحجاج يقبلون على شراء بعض الهدايا وجلبها إلى أهليهم، وأن هذه الهدايا تذهب إلى العديد من الدول وتعتبر من العادات المهمة التي يحرص عليها الزوار.
نصيب أكبر
وذكر أحد بائعي التمور أن أكثر الإقبال والشراء على العجوة بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن أسواق المنطقة المركزية حول الحرم النبوي تشهد إقبالًا كبيرًا يحظى بالنصيب الأكبر من الزوار لتعيش المدينة بذلك حالة من الحراك الاقتصادي والتجاري، خاصة بعد عودة الحياة الطبيعية بعد الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 5.5 ملايين زائر ينعشون أسواق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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