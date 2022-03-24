عاجل | دراسات لقياس رضا مستفيدي الكهرباء

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء بصدد الاستعانة باستشاري، لتنفيذ مشروع استطلاع قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الكهربائية، الذي يستهدف إجراء دراسات مسحية، لفهم الانطباع العام للمستفيدين من الخدمات الكهربائية، ومدى رضاهم عنها، والوقوف على جوانب التميز في الخدمات المقدمة لهم، لتعزيزها والاستفادة منها وتعميمها، بالإضافة إلى اكتشاف فرص التحسين المتاحة، وتقديم التوصيات لمعالجتها. حقوق المستفيد من الخدمة 1 توفير الخدمة الحصول على الخدمة الكهربائية دون تمييز خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة الاطلاع على التعريفة المعتمدة الحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة قبل 30 يوما على الأقل من بدء تطبيقها 2 - الفوترة أن يتلقى فاتورة شهرية أن يزوده مقدم الخدمة بقراءات العداد أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها للمستهلك الحق في طلب فحص العداد حال وجود خلل إعطاؤه فرصة معقولة لتسديد المستحقات المتأخرة 3 - حقوق أخرى أن يستمع مقدم الخدمة إلى الشكوى من أي جانب من جوانب الخدمة التزام مقدم الخدمة بإحالة أي نزاع (أو شكوى) لم تتم تسويته إلى الهيئة، للنظر فيه تبني خطط وبرامج عامة لتوعية المستهلكين مسؤوليات 1 - التمديدات الكهربائية إجراء التمديدات داخل عقاره أو سكنه، وصيانتها تنفيذ التمديدات الكهربائية من قِبل فنيين متخصصين أن تكون التمديدات مطابقة للمواصفات والمعايير 2 - تسديد المستحقات أن يسدد المستفيد فواتير المستحقات خلال الفترة المحددة الاتصال بمقدم الخدمة، للاستفسار عن الفاتورة إذا لم تصله الاعتراض بعد تسديد مستحقات الخدمات غير محل الاعتراض



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