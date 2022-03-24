يتناول دواءًا يتضرر من تأخيره .. فماذا عليه خلال صيام نهار رمضان؟

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام، حكم من يتناول دواء يتضرر من تأخيره، فماذا عليه خلال صيام نهار رمضان؟

وأجاب الشيخ الخثلان: ” أنه يجب عليه أن يذهب إلى طبيب مختص ليبيّن له حالته الصحية”.

وأضاف أنه في حال ذهابه للطبيب المختص، وبيّن له أنه سيلحقه الضرر، فيرخص له ذلك في الإفطار، ويطعم عن كل يوم مسكينا.

أما إذا أخبره الطبيب بأنه لا يلحقه الضرر، فلا يجوز له الإفطار، لكن عليه ألا يفتي نفسه، ولكن يرجع إلى الطبيب المختص في مثل هذه الحالات.