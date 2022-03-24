بداية من 6 أشهر..«موديرنا» سترخّص لقاحها للأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بعدما أثبتت تجارب أنه آمن وأدى إلى استجابة مناعية قوية، أعلنت شركة الأدوية الأميركية موديرنا أنها ستطلب ترخيصاً للقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال، في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن الأطفال المستهدفين، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات.

يأتي هذا بعد أدت جرعتان من 25 ميكروغراما للأطفال في هذا العمر إلى مستويات من الأجسام المضادة، مماثلة للمستويات التي حققتها جرعتان من 100 ميكروغرام لدى الشباب.

وأعلنت موديرنا، عقب هذه البيانات، أنها ستقدم طلبات ترخيص لدى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة والوكالة الأوروبية للأدوية وهيئات ناظمة أخرى

من جانبه قال المدير العام لموديرنا : ” إن النتائج نبأ سار لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات”.

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وأوضح أن لدينا الآن معطيات سريرية حول أداء لقاحنا لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر.