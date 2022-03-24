الأرصاد تنبه أهالي تبوك.. احذروا موجة من الغبار تعيق الرؤية الأفقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على منطقة تبوك، خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وارتفاع مستوى الموج بالمناطق الساحلية، وتحديدا على كل من، “البدع والوجه، وأملج، وحقل، وضباء، ونيوم، وشرما”.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ الحالة الجوية الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس، وتستمر حتى الساعة الخامسة مشاء بمشيئة الله تعالى.