محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة توقع اتفاقية مع قطر في هذا المجال الهام للعاصمة المؤقتة عدن.

أفادت مصادر اعلامية بأن قطر وقعت اتفاقية مع حكومة هادي لإدارة ملفات في عدن من بينها الكهرباء .

وقالت المصادر ان حكومة هادي والحكومة القطرية وقعت اتفاقية جديدة لإدارة ملف الكهرباء في مدينة عدن.

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وتضمنت الاتفاقية التي وقعت بحضور القيادي راجح بادي والذي يشغل حاليا منصب السفير في قطر، بإعادة تشغيل المحطة القطرية التي ارسلتها الدوحة في العام 2018.

يأتي ذلك في وقت تعاني عدن من ازمة كهرباء تصاعدت مؤخرا بمعدل 6 ساعات اطفاء مقابل 3 ساعات تشغيل وسط مخاوف من تكرر ازمة الصيف. في العام الماضي.