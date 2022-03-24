تعرف علي أسباب رفض طلبات الحصول على الدعم في برنامج ريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضح برنامج ريف أسباب رفض طلبات التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم. وقال برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”: “قدمت على الدعم وتم رفض طلبك؟ اطلع على أهم أسباب الرفض للطلبات كالتالي: 1- عدم تطابق بيانات المشروع عما أفصح عنه 2- المنتج غير مدعوم ضمن آلية الدعم المحدثة 3- عدم وجود تصريح نحال أخبار قد تهمك 4- عدم وجود وثيقة معتبرة تثبت ملكية الأرض

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