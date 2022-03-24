البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي تنفيذ هجوم إرهابي جنوبي البحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دانت مملكة البحرين بشدة محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة القيام بهجوم عدائي، باستخدام زورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر، في محاولة يائسة لتهديد أمن الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في إحباط الهجوم العدائي الحوثي، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه هذه العمليات الإرهابية المتكررة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

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