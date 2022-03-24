شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يختتم فعالياته بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختُتِمت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بعنوان "التحول نحو الابتكار" بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن " أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية "، في "جدة سوبردوم", واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

وشهد المؤتمر تنظيم العديد من الجلسات العلمية وورش العمل، بمشاركة مقدمي خدمات الحجاج من القطاعين العام والخاص، سلطوا الضوء خلالها على ما وصل له التحول الرقمي في وزارة الحج والعمرة ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030، خدمةً لضيوف الرحمن.

واستعرض معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مسيرة فكرة "تحدي الحج والعمرة"، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى أول خمسة مراكز في مشاركات المبتكرين وإدخالها في مسرعات الأعمال وتحويل تلك الأفكار إلى أرض الواقع، مقدماً شكره لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر والمعرض، وكذلك الشركاء والشركات والرعاة.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن المعرض سجل خلال اليومين الماضيين 1500 مشارك في "تحدي الحج والعمرة" الذي أطلقته الوزارة, ويجمع المبتكرين في 6 مسارات تهدف إلى خلق تجربة مميزة لضيوف الرحمن، تمثلت في مسارات: "إدارة الحشود، وإدارة النفايات، والإسكان، والإعاشة، والصحة، والنقل"، مبيناً أن المشاركات المسجلة في التحدي فُرِزت إلى 13 مشاركة من أكثر من 40 مشروعاً عبر لجنة تحكيم من وزارة الحج والعمرة، ثم إلى 10 أفكار بعد الفرز النهائي، بمجموع جوائز يقدَّر بنحو 150 ألف ريال.

وفي ختام فعاليات المعرض, أُعلِن الفائزون في "تحدي الحج والعمرة"، وكُرِّم العشرة الأوائل المشاركون في التحدي.