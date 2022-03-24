شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مسؤولية النشء ورفع الوعي في «أسبوع البيئة» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف فعالية «أسبوع البيئة 2022» التي أطلقتها بلدية محافظة النعيرية، أمس، تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا»، زراعة وتشجير الحدائق والمتنزهات في المحافظة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة إدارة التعليم بالمحافظة، ومجمع عيادات النعيرية الطبي وفريق منجز التطوعي.

وأشار رئيس البلدية المكلف فراج الحسيني، إلى أن هذه الفعالية تستهدف تعزيز روح المسؤولية لدى النشء، ورفع مستوى الوعي البيئي بتبني العادات والممارسات الإيجابية وحماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها في إطار تكاملي يحقق التوعية لفئات المجتمع كافة.

وأضاف: إن البلدية تحرص من خلال هذه الفعالية على نشر التوعية في المجال البيئي والمحافظة على الأشجار والنباتات والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، مؤكدا أن البلدية تقوم حاليا بزيادة رقعة المسطحات الخضراء بالمحافظة وصيانتها بشكل دوري وفق أفضل المواصفات.

ونوه بأهمية نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة كالأشجار والحدائق، وضرورة رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالمحافظة على البيئة، داعيا الجميع إلى المحافظة على الأشجار والمسطحات الخضراء والغطاء النباتي، وذلك لينعم بها الجميع.