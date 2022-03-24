شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. إلزام وضع الأختام على الذبائح وإتلاف 630 كجم أغذية فاسدة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت بلدية محافظة الخبر خطة رقابية لمتابعة المنشآت الغذائية كافة، ضمن الإجراءات الاستباقية قبيل شهر رمضان المبارك، وتشمل جميع المنشآت التجارية والمطاعم، بهدف التأكد من صحة وسلامة المنتجات التي تقدم للجميع، إضافة إلى تنفيذ حملات مكثفة بشكل يومي، لمتابعة سلامة الأغذية.

رفع الامتثال ونفذت الفرق الرقابية بالبلدية جولات رقابية على محلات اللحوم «الملاحم»، بهدف رفع نسبة الامتثال قبل شهر رمضان المبارك، بلغت نحو 110 جولات رقابية، لتحقيق أعلى درجات الالتزام.

إلزامية الأختام

وأكدت البلدية أن وجود الأختام على الذبائح يعد إلزاميا على جميع منافذ بيع اللحوم، وكذلك عرض اللحوم بالثلاجة المخصصة، والعرض بطريقة آمنة، وعدم تعرضها للهواء، من خلال الحفظ وفق الاشتراطات البلدية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة لمنفذ البيع، وكذلك الأدوات المستخدمة.

التزام كامل ورافقت (اليوم) الفرق الرقابية في زيارة إحدى المنشآت في الفترة الصباحية، أمس، وتبين فيها الالتزام التام من جميع المنشآت وعدم وجود مخالفات أو إتلافات.

بطاقات صحية وتتضمن الجولات التأكد من توافر البطاقات الصحية للعاملين، ونظافة الأسطح والمعدات، التي يتم إعداد المنتجات فيها، إضافة إلى التأكد من خلوها من الصدأ، وسلامة تخزين الأطعمة والمنتجات، ورصدت الفرق بعض المخالفات المتنوعة بسبب عدم صحة تخزين المواد الغذائية، أو عدم نظافة الأسطح.

توجيه إنذارات وتواصل الفرق الرقابية الجولات على فترات «صباحية ومسائية»، وتجاوزت الجولات خلال شهر مارس الجاري، 420 جولة، أسفرت عن توجيه 740 إنذارا، وإغلاق 6 منشآت، وإتلاف 630 كيلو جراما من اللحوم والخضراوات الفاسدة، وذلك في المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم، إضافة إلى صالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس، وغيرها من المنشآت.

أغذية فاسدة وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية.