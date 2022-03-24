شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة وإنذار 7 مستودعات بـ«صناعية الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الأسواق التابعة لبلدية الظهران، جولات رقابية على صناعية «الظهران»، تمت خلالها زيارة عدد من المستودعات، أسفرت عن مخالفة 4، وإشعار 3 آخرين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

كما نفذت الإدارة جولات ميدانية على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد عدة مخالفات، تمثلت في عدم وجود رخصة أثناء الزيارة، ومزاولة نشاط غير مرخص، وزيادة في مساحة المنشأة.

من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة أعمال الإصحاح البيئي، من خلال مكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية.

وكانت البلدية قد أطلقت مبادرة «سحابة أدب» في الأماكن العامة، بتوفير محتوى أدبي مسموع «بودكاست وكتب صوتية» باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال تسهيل الوصول للمحتوى بصورة عصرية؛ لرفع الوعي الثقافي لدى المجتمع بالنشاط الأدبي في المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.