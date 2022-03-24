شكرا لقرائتكم خبر عن جولات للتأكد من شروط نقل وتخزين المنتجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، استعدادا لشهر رمضان المبارك؛ للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها.

وكانت البلدية قد رصدت 18 مخالفة، ووجهت 10 إنذارات خلال جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية التي شملت 117 منشأة خلال شهر فبراير الماضي.

فيما ضبطت إدارة الأمن والسلامة 7 حالات إشعال نار بالكورنيش والمنتزهات، لمخالفتهم بذلك التعليمات التي تمنع إشعال النار في المرافق الترفيهية والسياحية.