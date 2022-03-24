شكرا لقرائتكم خبر عن 404 جولات رقابية تكشف 159 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 404 جولات رقابية نفذتها بلدية وسط الدمام على منشآت المراكز التجارية والأسواق والمنشآت الصحية، خلال الأسبوع الماضي، عن تحرير 161 إنذارا، ورصد 159 مخالفة، وإغلاق 13 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية المحدثة، وجار استكمال الإجراءات النظامية حيال المنشآت المخالفة.

وأكد رئيس البلدية م. حاتم الغامدي، أن الجهود الرقابية مستمرة وبشكل مكثف لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية من قبل المنشآت التجارية لكسب امتثال أكبر، وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت وتوسيع جانب التوعية والرقابة.

وبين أن المواطن شريك في كسب الامتثال من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها على المنشآت، وذلك من خلال مركز «940» لتتم معالجتها.