شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منسوبي «صحي الشرقية» على إدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ورشة عمل «التواصل المؤسسي وإدارة السمعة»، التي نظمها تجمع الشرقية الصحي، أمس، تدريب منسوبي التواصل المؤسسي بمنشآت التجمع، على أساسيات إدارة السمعة وصناعة الهوية وزيادة الولاء الوظيفي، إضافة لتدريب عملي على إدارة الأزمات.

ونفذ التجمع تدريبا عمليا على إدارة أزمة في منشأة صحية وكيفية احتواء آثارها السلبية من خلال ابتكار أساليب اتصالية فعالة، إضافة إلى تدريب عملي على إدارة التواصل الداخلي وزيادة الولاء الوظيفي للعاملين بالمنشأة، من خلال خلق وسائل للتخفيف من الاحتراق الوظيفي.

وعقد التجمع «ملتقى الإدارات المالية والإدارية» بمنشآت التجمع، الذي ناقش رحلة مشاريع التحول المالي بما يحقق مستهدفات التجمع لعام 2022م، ورؤية وأهداف التحول الوطني بالقطاع الصحي. كان التجمع قد أقام نشاطا علميا حول أهمية التوعية بالفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، الذي يستهدف الرعاية الصحية الأولية ومقدميها، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بالفحص المبكر.

وعقد ورشة عمل لاستكمال الخطط التنفيذية لمستهدفات الأداء التشغيلية ومتطلبات التحول في القطاع الصحي، وذلك للوصول إلى أهداف تجمع الشرقية الصحي بتقديم وقاية ورعاية صحية متكاملة محورها الإنسان.