شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث أنشطة «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، إلى شرح موجز عن أهم أهداف وأنشطة وإجازات جمعيات حفظ النعمة، التي تمت مناقشتها في اليوم الأول من الاجتماع الخامس الذي تستضيفه جمعية البر بالأحساء، بمشاركة 30 جمعية على مستوى المملكة.

وأشاد سموه خلال استقباله رئيس مجلس الجمعيات الأهلية د. سعدون السعدون، ورئيس مجلس إدارة المجلس التخصصي لجمعيات حفظ النعمة في المملكة فهد الخضير، ونائب رئيس المؤسسة العامة للحبوب، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، وعدد من المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزرعة، ورؤساء ومديري جمعيات حفظ النعمة، بالجهود المبذولة لحفظ النعمة وما يتم تقديمه من رسائل توعوية لأفراد المجتمع للحد من الهدر في الغذاء.