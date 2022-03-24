شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 كشاف لإضاءة أشجار الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضاءت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 1700 كشاف على الأشجار في الطرق والشوارع الحيوية، ركزت خلالها على إبراز القيمة الجمالية للخبر، بما يضفي عليها لمسات جمالية إضافية، وإبراز جمال الخبر في المساء.

وبدأت البلدية أمس، زراعة 110 أشجار «هبسكس تري» في حي البحيرة؛ لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية وتجميل المدينة، وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة، وذلك بمشاركة فريق التطوع البلدي، ضمن مبادرة «الخبر خضراء».