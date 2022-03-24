شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فعاليات ترفيهية بـ«مهرجان الزهور 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، اليوم الخميس، فعاليات «مهرجان الزهور الثاني»، الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بحديقة الخزامى في عنك، ويستمر لـ 5 أيام.

وأوضح رئيس البلدية م. صالح القرني، أن المهرجان يتضمن فعاليات متنوعة تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، منها مسابقات ثقافية وتوعوية وترفيهية، وفعاليات خاصة بالطفل والمرأة، ويحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.