نائب أمير الشرقية يؤكد ضرورة تطوير البنى التحتية وتعزيز التنمية البلدية

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الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الاهتمام بجودة المشروعات البلدية، وتطوير البنى التحتية؛ لخدمة السكان من مواطنين ومقيمين، من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية البلدية عبر تنفيذ المشروعات المتعددة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

تحسين الخدماتوقال سموه: «في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لتطوير نمط الحياة وتحسين الخدمات، يبقى أن يتم تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية عبر الحرص على التنفيذ والاستثمار الأمثل في مقدرات هذا الوطن المعطاء».

أهداف تصاعدية جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى أمانة الأحساء، واطلاعه على المشاريع الحالية والقادمة، وما حققته الأمانة خلال مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2022 من إنجازات حققت عبرها أهدافا تصاعدية في أعداد الزوار ورفع العوائد المالية لمنتجي التمور والمزارعين في الأحساء.

عرض المشاريعوقدم أمين الأحساء م. عصام الملا، خلال الحفل، عرضًا للمشاريع، منها مشروعات مبادرة أنسنة المدن، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، عبر إنشاء 14حديقة وساحة بلدية، بإجمالي مساحة تبلغ 287 ألف متر مربع.

تطوير الطرقوأضاف: مشاريع مبادرة إنشاء وتطوير الطرق، بطول إجمالي 20 كم طوليا وتكلفة إجمالية 79 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع شبكات الأمطار ودرء أخطار السيول «ومشروع استكمال سفلتة مخططات المنح» في مدن الهفوف والعيون والجفر والعمران وجواثا بإجمالي أطوال الطرق 280 كم طوليا، بتكلفة 95 مليون ريال سعودي، ومشاريع تطوير المباني البلدية بمساحة إجمالية 80 ألف متر مربع، وتكلفة إجمالية 176 مليون ريال.

مبادرات مجتمعيةواطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حزمة من المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة الأحساء، منها «الأحساء الخضراء» عبر زراعة 10 ملايين شجرة مع حلول 2030، ومبادرة «مدينة بلا عوائق»، ومبادرة «عشان أحب السعودية، عشان أحب الأحساء» وتهدف إلى مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية.

شراكة إستراتيجية

وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عما انتهت إليه أمانة الأحساء مؤخرا، بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الأحساء، من منجزات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى»، والذي حقق قفزات نوعية على الصعيدين السياحي والاقتصادي لمنتجات تمور الأحساء، حيث ارتفعت نسبة مبيعات التمور إلى أكثر من 38 % عن نسخ المهرجان الماضية، مما يؤكد استمرارية التصاعد الذي عززه وجود العديد من الصفقات التجارية التي كانت في صالح تجار التمور المشاركين في المهرجان.

إحصائية المهرجان

وكشفت إحصائية المهرجان عن تجاوز مؤشر تعداد الزوار 697 ألف زائر من مختلف مناطق ومدن المملكة، ومن دول الخليج الشقيقة وتوافد عدد كبير من سياح الدول المختلفة، وذلك خلال 44 يوما منذ انطلاقته في 13 يناير المنصرم برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية.

دعم واهتمام

وفي ختام الزيارة، قدم أمين الأحساء وافر الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة -أيدها الله- لما تقدمه من دعم واهتمام لا محدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، والحرص المستمر من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، لكل ما من شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي.