شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف يبحث مقترحات الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، تفعيل الشراكة المجتمعية بين الأهالي والبلدية، والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التنموية، وذلك خلال استقباله أعضاء جمعية الجارودية، ووفدا من أهالي الخويلدية والربيعية.

وكان المحافظ قد استعرض أهم المشاريع النوعية المستهدفة للتنفيذ في الجش، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، مؤكدا أهمية دعم واستحداث خيارات جديدة تُعزز مشاركة السكان في المشاريع والبرامج التنموية.

وفي التوبي، أكد م. القرني أن البلدية بكل أقسامها تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشاريعها، التي تسعى بشكل مكثف للعمل عليها، وأن المواطن شريك أساسي في تنفيذ الخطط التنموية.