شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 شاحنة تلقي الأنقاض والمخلفات غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 120 جولة رقابية ميدانية، نفذتها بلدية غرب الدمام، خلال الشهرين الماضيين، على عدد من الأماكن، عن ضبط 16 شاحنة مخالفة، تلقي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة.

وأوضح رئيس البلدية م. فايز الشمري، أن مراقبي إدارة الرقابة والنظافة بالبلدية ومن خلال الجولات الميدانية ضبطت المخالفين لإلقاء الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة بغرب الدمام، بالتعاون مع الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية.

وأكد أن البلدية استدعت أصحاب تلك الشاحنات لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم، مبينا أن البلدية لن تتهاون مع مخالفي الأنظمة والتعليمات فيما يخص إلقاء الأنقاض بالأراضي الفضاء والأماكن البعيدة عن المناطق السكنية، وذلك بالمتابعة الدائمة لتلك المواقع. ودعا م. فايز الشمري، الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940.