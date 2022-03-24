شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاد بيئة تعليمية نشطة وجاذبة ضمن «رحلة المشتريات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة الشرقية وفاء الشمالي، أهمية تحمل المسؤولية في قطاع التعليم، وأنه يقع على منسوبي التعليم الدور الأكبر لخدمة أبناء هذا الوطن، جيل المستقبل من الطلاب والطالبات، وكل من ينتسب لهذا القطاع.

منظومة متكاملةوأشارت إلى الدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة «أعزها الله»، والتي تترجمها على أرض الواقع وزارة التعليم من خلال تسخيرها منظومة متكاملة تعمل على إيجاد بيئة تعليمية نشطة وجاذبة تعين على تطوير العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.شروط ومواصفاتجاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ورشة إعداد كراسة الشروط والمواصفات «رحلة المشتريات»، أمس، والتي تنظمها الخدمات المساندة ممثلة بالشؤون الإدارية والمالية، وتستمر على مدى يومين، وتقدمها مساعد مدير إدارة المشتريات أمل الزهراني، مع فريق عمل، بحضور مدير إدارة المشتريات محمد المصطفى، ومشاركة منسقي ومنسقات أعمال المشتريات بإدارات تعليم المنطقة الطالبة للأعمال والمشتريات.

أنظمة ولوائحمن ناحيته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مساعد مدير إدارة المشتريات أمل الزهراني، وفريق العمل، على الهدف الرئيسي من الورشة، والرامية بالدرجة الأولى للإلمام بأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية كافة، لطرح أعمال ومشتريات الإدارات.

شروط وأحكام ولفت إلى تسليط الزهراني الضوء على حزمة من المحاور بداية من وقوفها على مراحل وتسلسل رفع طلبات الأعمال والمشتريات وطرحها، كذلك محور ضوابط إعداد كراسة الشروط والمواصفات، إضافة لمحور شروط وأحكام المحتوى المحلي، مرورا بالوقوف على محور المنصات الرسمية لأعمال المشتريات، ومحور التغذية الراجعة لشروط ومواصفات لأعمال مشتريات تم طرحها سابقا، وصولا للوقوف على محور تطبيق عملي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات.