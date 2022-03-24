شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار» يعزز التلاحم الوطني ويكافح العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّطت «إثنينية الحوار» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الضوء على «الحوار من أجل التصدي للعنصرية ونبذ الخلاف»، تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وتناولت الإثنينية عدة محاور أهمها قيمة الحوار لمحاربة العنصرية وتعزيز الوحدة والتلاحم الوطني، ودور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي ونبذ العنصرية، والتصنيف العنصري في التعليم والعمل وأعمال وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقضاء عليه، والتصنيفات الفكرية بناءً على العنصرية وأثر ذلك على وحدة المجتمع، ومحاربة العنصرية المناطقية والدعوة للاحتفاء بالتنوع الفكري والحضاري والجغرافي للمملكة وتعزيزه، وأهمية دور التشريعات لمواجهة العنصرية والتعدي على الحقوق.

وقالت الأكاديمية وكاتبة الرأي د. غيداء الفيفاوي، إن الحوار مهم في مكافحة العنصرية وتدخل في ذلك مرتكزات تقوم عليها وهي «الأخلاق والدين والقيم والعادات والتقاليد»، مضيفة إنه لمحاربة العنصرية والتطرف لا بد من نشر ثقافة الاختلاف وتقبّل الآخر والتعايش واحترام الرأي الآخر.

وأشار الكاتب د. عبدالله الزازان إلى أن الدراسات الحديثة صنفت العرب من أقل المجتمعات والثقافات عنصرية مقارنة مع الدول الأخرى، مبينًا أن مجالات العنصرية لا تختصر في المجال العرقي وإنما العنصرية تتجاوز ذلك لتكون في المجال المناطقي أو الطائفي أو الدعوي.

وتحدث الأكاديمي وكاتب الرأي د. خليل الخليل عن أهمية التعليم في مكافحة العنصرية من خلال الدمج المجتمعي من مناطق وأفكار مختلفة مع أفراد المجتمع بدون تهميش للأفكار الأخرى.