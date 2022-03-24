شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين يصطادان دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفة صيد دون ترخيص في محافظة جدة، عثر بحوزتهما على سلاحين ناريين، وبندقية رش «شوزن»، وجهازي جذب الكائنات الفطرية، و«66» ذخيرة، استُخدمت لغرض الصيد، وحرزت المضبوطات وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش «الشوزن» غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.