شكرا لقرائتكم خبر عن 161 كم خطوط مياه لخدمة 40 قرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان تشغيل شبكات مياه الشرب بمحافظة العارضة لخدمة 40 قرية، وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وذكر المدير العام لوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان م. بندر جبر، أن تشغيل شبكات مياه الشرب في محافظة العارضة جاء بعد تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة للمياه بأطوال بلغت 161 كم طوليا، إضافة إلى تنفيذ 900 توصيلة م

نزلية، وتشييد خزان واحد بسعة 10000 م3، وذلك لخدمة أكثر من 9 آلاف مستفيد.

وأضاف أنه سيتم ضخ المياه في الشبكات بكمية تصل إلى ألفي متر مكعب يوميا للمستفيدين، بعدد ساعات ضخ تصل إلى 12 ساعة باليوم، بهدف رفع نسب التغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية. ودعا المستفيدين في 40 قرية الذين ركبت العدادات لهم زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى ذاتها، الذين لم تصل إليهم الخدمة تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.