شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مستخدم لحافلات مكة على 4 مسارات تجريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مشروع حافلات مكة نجاحًا على المسارات، التي أطلقت مؤخرًا «6.7.12.7A» في المرحلة التجريبية المجانية لتشغيل المشروع، ووصل عدد مستخدمي الحافلات 100 ألف راكب، منذ انطلاق أولى الرحلات في 15 فبراير الماضي.

وعمل فريق العمل للمشروع من المركز الموحد للنقل في مكة على إجراء الاختبارات الفنية وتطابقها مع متطلبات المشروع بمعايير عالية، مما نتج عنه نجاح يحقق التطلعات، لقي رضا واستحسان سكان وزوار مدينة مكة المكرمة. وجرى تشغيل أكثر من 40 حافلة على المسارات بشكل يومي، مع جاهزية 40 حافلة إضافية في حال وجود عدد أكبر من المستخدمين، خصوصًا خلال فترة الذروة.

وتجاوز عدد الساعات التشغيلية للرحلات 22 ساعة، وتبدأ أولى الرحلات الساعة 4:00 فجرًا بشكل يومي للوصول لوجهاتها بكل يسر وسهولة، وتنتهي آخر الرحلات على الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، بطاقة بشرية لفريق التشغيل تصل لـ 500 موظف، من السائقين والموظفين التشغيليين والميكانيكيين وفريق الدعم.

وجارٍ العمل على إطلاق عدد من المسارات المتبقية خلال المرحلة القادمة، التي ستخدم وجهات جديدة في مدينة مكة المكرمة خلال الشهرين المقبلين، للوصول لعدد من المرافق التعليمية والصحية والتجارية.