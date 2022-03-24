شكرا لقرائتكم خبر عن قطان ينقل تحيات «القيادة» لرئيس وشعب أنغولا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورنسو، في القصر الرئاسي الجمهوري، أمس الأول الثلاثاء، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له.

ونقل قطان خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أنغولا بالتقدم والازدهار، فيما حمّله لورنسو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقد أبدى رئيس جمهورية أنغولا دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبَّر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين. حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا، أسامة كرنشي.