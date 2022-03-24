محمد بن مسعود - الدمام - الصين تطلق تصريحات هامة عن فكرة استبعاد روسية من مجموعة العشرين
أكدت وزارة الخارجية الصينية في تعليق على فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، أن روسيا جزء مهم من هذه المجموعة، ولا حق لأي عضو في مجموعة العشرين في استبعاد عضو آخر فيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية يوم الأربعاء : “مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا عضو مهم فيها. ولا يحق لأي عضو في مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها”.
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وفي وقت سابق ، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تدرس مع الحلفاء قضية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، مروجا للفكرة بادعائه “أن الاتحاد الروسي لم يعد قادراً على ممارسة الأعمال كالمعتاد في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي”.
وكان وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، قد اقترح في 15 مارس استبدال روسيا ببولندا في مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن مسألة إمكانية مثل هذا الاستبدال ليست بولندية فقط، بل وتظهر أيضا في المناقشات الدولية.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد تطرقت في وقت سابق إلى إمكانية استبعاد الاتحاد الروسي من مجموعة العشرين، مشيرة إلى عدم وجود جدوى من التعليق على هذه التصريحات الافتراضية، غير المناسبة.
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