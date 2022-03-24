شاهد.. لحظة اغتيال اللواء “ثابت جواس” قاتل مؤسس “ميليشيات الحوثي” بتفجير سيارة مفخخة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة اغتيال اللواء ركن ثابت مثنى جواس، قائد اللواء 131 مشاة في الجيش اليمني.
وأظهر الفيديو الأول الذي رصدته كاميرا مراقبة مثبتة في موقع الحادث، الأربعاء، استهداف مركبة “جواس” بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء على حدود عدن.
وأفادت مصادر يمنية، بأن سيارة مفخخة استهدفت “جواس”؛ ما أدى إلى مقتله على الفور مع عددًا من مرافقيه، وذلك في مدخل مدينة الخضراء في محافظة لحج.
ويعد “جواس” أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين، وقد خاض معظم الحروب ضد ميليشيات الحوثي، وكان القائد العسكري خلال الفترة التي قتل فيها بدر الدين الحوثي زعيم ومؤسس الجماعة بمسدسه.
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