انتصار الأخضر أمام الصين.. مونديال وتقليص أرقام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع نظيره الصيني، الخميس، المواجهة الـ16 تاريخياً في مختلف البطولات، حيث التقى المنتخبان في 15 مباراة، وتميل الكفة إلى المنتخب الصيني في عدد مرات الفوز بـ7 انتصارات، مقابل 5 للأخضر، بينما حضر التعادل بـ3، وذلك قبل الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

وبين الـ15 مواجهة تنوعت المناسبات، حيث لعب المنتخبان 6 مواجهات ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، واثنتين في تصفيات كأس آسيا و5 ضمن كأس آسيا، ومرتين في دورة الألعاب الآسيوية.

وضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، لعب الفريقين 6 مباريات، تمكن الأخضر من الفوز مرة واحدة فقط، وتعادلا مثلها، وتغلب المنتخب الصيني في 4.

وضمن منافسات كأس آسيا وتصفياتها، لعب الفريقين 7 مواجهات، وهنا تميل كفة الأخضر، حيث تغلب في 4 مواجهات، وفوز وحيد للصين، وحضر التعادل في مواجهتين، وأخيراً في دورة الألعاب الآسيوية تغلب المنتخب الصيني في المواجهتين.