الجمعية العمومية توافق على تغيير اسم الشركة إلى «مفاز المهنية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة مفاز العربية موافقة جمعيتها العمومية على تعديل اسمها من «شركة مفاز العربية للتقييم العقاري» إلى «شركة مفاز المهنية»، وإضافة كافة الأنشطة المهنية، حيث جاء هذا التغيير في مسمى الشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، بإضافة أنشطة مهنية لاستكمال منظومة التقييم وأخرى متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والقانونية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الإثنين 21 مارس 2022 والرفع بذلك إلى الجهات المختصة للموافقة على تعديل نظام الشركة واعتماد الاسم الجديد.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد الهندي قائلاً: «انطلاقاً من إستراتيجية الشركة وحرصاً من مجلس الإدارة على تحقيق رؤيتها لتكون مرجعية موثوقة مكتملة العناصر، متكاملة الأدوات، توفّر كافة الاستشارات المهنية تحت سقف واحد، ونتطلع من خلال هذا التغيير إلى أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة لتطوير أعمالنا والاستفادة من خبرتنا في المجال العقاري للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت القطاع العقاري تحديداً أهمية خاصة لتأثيره في التنمية وتلبية احتياجات المواطن وتعزيز المشهد الحضري».

يذكر أن شركة مفاز العربية تعد أول شركة مساهمة مهنية مغلقة في المملكة العربية السعودية، متخصصة في مجال التقييم والاستشارات العمرانية. حيث تأسست الشركة في عام 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في سنة 2021 تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.