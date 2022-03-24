وبهذه المناسبة تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد الهندي قائلاً: «انطلاقاً من إستراتيجية الشركة وحرصاً من مجلس الإدارة على تحقيق رؤيتها لتكون مرجعية موثوقة مكتملة العناصر، متكاملة الأدوات، توفّر كافة الاستشارات المهنية تحت سقف واحد، ونتطلع من خلال هذا التغيير إلى أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة لتطوير أعمالنا والاستفادة من خبرتنا في المجال العقاري للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت القطاع العقاري تحديداً أهمية خاصة لتأثيره في التنمية وتلبية احتياجات المواطن وتعزيز المشهد الحضري».
يذكر أن شركة مفاز العربية تعد أول شركة مساهمة مهنية مغلقة في المملكة العربية السعودية، متخصصة في مجال التقييم والاستشارات العمرانية. حيث تأسست الشركة في عام 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في سنة 2021 تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العمومية توافق على تغيير اسم الشركة إلى «مفاز المهنية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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