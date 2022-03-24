«الراجحي» يفوز بجائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين خلال عام 2021

وتسلم الجائزة نيابة عن المصرف رئيس المجموعة المالية في مصرف الراجحي عبدالرحمن الفدى بحضور فريق علاقات المستثمرين في المصرف.
وبهذه المناسبة قال الفدى: «نسعد في مصرف الراجحي بتتويجنا بجائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين خلال سنة 2021 ومحافظتنا على مركزنا المتفوق في هذا المجال للعام الثاني على التوالي حيث الخليج 365 للمصرف الفوز بهذه الجائزة عن العام 2020».
وأضاف أن المصرف وظف الأفكار المبتكرة بشكل عملي لخدمة الأهداف الإستراتيجية وتطوير التواصل مع المستثمرين بالشفافية المطلقة التي اعتمدها المصرف نهجاً ثابتاً منذ انطلاقته الأولى قبل ما يزيد على 60 عاماً.
وأكد عبدالرحمن الفدى التزام المصرف بالمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع مالي متنوع وحيوي، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقا مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
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