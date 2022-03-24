اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يبحث عن المونديال «السادس»

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل منتخبنا الوطني مباراته اليوم أمام الصين وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ليبث الفرح من أرض الإمارات، إذ إن فوز الأخضر في مباراة اليوم التي تعتبر مباراة «الحسم» بأي نتيجة على «التنين» الصيني تمنحه بطاقة الصعود الرسمي والمباشر إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر إلى نتيجة مباراة أستراليا واليابان، حيث إن أخضرنا سيرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وتصبح مباراته في الجولة الأخيرة القادمة أمام أستراليا في ملعب الجوهرة بمثابة تحصيل حاصل.

هذا ويبحث الأخضر في مواجهة اليوم عن التأهل للمرة السادسة للعب مع منتخبات العالم في تاريخه، وكان الأخضر حقق نتائج رائعة خلال هذه التصفيات مما جعله على اعتاب التحليق إلى «المونديال»، يذكر أن منتخبنا الوطني تأهل لنهائيات كأس العالم 5 مرات سابقة بدأت عام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018، فيما غاب عن التأهل للمونديال عامي 2010 و2014.