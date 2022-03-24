اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يبحث عن المونديال «السادس»

هذا ويبحث الأخضر في مواجهة اليوم عن التأهل للمرة السادسة للعب مع منتخبات العالم في تاريخه، وكان الأخضر حقق نتائج رائعة خلال هذه التصفيات مما جعله على اعتاب التحليق إلى «المونديال»، يذكر أن منتخبنا الوطني تأهل لنهائيات كأس العالم 5 مرات سابقة بدأت عام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018، فيما غاب عن التأهل للمونديال عامي 2010 و2014.
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