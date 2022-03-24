«جناح باعشن» يجذب زوّار معرض خدمات الحج والعمرة في «جدة سوبر دوم»

محمد بن مسعود - الدمام - حضرت شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه إلى جانب كوكبة من الشركات الوطنية في «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» الذي أقيم خلال الفترة ٢١– ٢٣ مارس ٢٠٢٢م في جدة سوبر دوم في المملكة العربية السعودية ، والذي يعدّ الأضخم من نوعه، حيث يجمع صنّاع القرار والأكاديميين وكذلك الشخصيات الإسلامية الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة في مكان واحد للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. إذ تسعى وزارة الحج والعمرة أن يكون هذا المؤتمر والمعرض قفزة نوعية لتطوير خدمات الحج والعمرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. وحظي جناح الشركة بإقبال كبير من جانب زوّار المعرض، حيث قام فريق الشركة بالتعريف بتاريخ الشركة وجودة وتميّز منتجاتها التي ارتبطت لأعوام طويلة بذاكرة الحجاج وزوّار بيت الله الحرام لما يقارب قرناً من الزمان؛ وأبرزها شاي أبو جبل وشاي ربيع وسكر النحلة.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس قطاع التسويق رامي رجب قائلاً: «حرصنا على التواجد في هذا التجمع الكبير لكافة الجهات المحلية والدولية المعنية بموسم الحج؛ للتعريف بتاريخ الشركة الذي ارتبط في أجزاء كبيرة منه بمواسم الحج والعمرة كونها انطلقت من بوابة الحرمين مدينة جدة، كما أن المعرض يعدّ فرصة مثالية لعرض منتجاتنا التي تمتاز بالجودة والطعم الرائع، وسعدنا بسماع الانطباعات الجيدة والآراء والاقتراحات التي نعتمد عليها كثيراً في تطوير وتحسين ما نقدمه طيلة مسيرة الشركة».

يذكر أن شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه تعد من الشركات السعودية الرائدة في صناعة وتعبئة الشاهي منذ أكثر من 100 عام في المملكة وحصلت على الكثير من شهادات الجودة التي تتميز بها علاماتها التجارية المختلفة.