«جناح باعشن» يجذب زوّار معرض خدمات الحج والعمرة في «جدة سوبر دوم»

وبهذه المناسبة تحدث رئيس قطاع التسويق رامي رجب قائلاً: «حرصنا على التواجد في هذا التجمع الكبير لكافة الجهات المحلية والدولية المعنية بموسم الحج؛ للتعريف بتاريخ الشركة الذي ارتبط في أجزاء كبيرة منه بمواسم الحج والعمرة كونها انطلقت من بوابة الحرمين مدينة جدة، كما أن المعرض يعدّ فرصة مثالية لعرض منتجاتنا التي تمتاز بالجودة والطعم الرائع، وسعدنا بسماع الانطباعات الجيدة والآراء والاقتراحات التي نعتمد عليها كثيراً في تطوير وتحسين ما نقدمه طيلة مسيرة الشركة».
يذكر أن شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه تعد من الشركات السعودية الرائدة في صناعة وتعبئة الشاهي منذ أكثر من 100 عام في المملكة وحصلت على الكثير من شهادات الجودة التي تتميز بها علاماتها التجارية المختلفة.
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