ضبط 16 مخالفا لنظام البيئة نقلوا الرمال دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 16 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضبط 22 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية الهندية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.



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