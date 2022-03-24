جمعية البيئة السعودية تنظم معرض ” الفن ” بمناسبة أسبوع البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أقامت جمعية البيئة السعودية معرضا للفن التشكيلي بعنوان ” الفن” بمناسبة أسبوع البيئة لعام 2022 ، وضمن فعاليات مبادرة أنا أحب السعودية “بيئتي ” للتوعية البيئية والتي تعتبر أحد المبادرات التابعة للجمعية ، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة .

وبينت رئيسة مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو رأس، أن رسالة المعرض تتفق مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية في التوعية البيئية والتدوير والاستدامة عبر طرح أفكار في كيفية الاهتمام بالبيئة، وضرورة اتخاذ القرار تجاه ما يحدث من ضرر بيئي في العالم ، مشيرة إلى أن مبادرة أنا أحب السعودية ” بيئتي ” هو برنامج توعوي اجتماعي ينشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع ويعالج المشاكل البيئية لدى المجتمعات على مستوى الوطني والعالم.

من جهته أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إلى أن فعاليات أسبوع البيئة، تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، وتحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع ،لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، مؤكداً أهمية الثقافية للفن والذي تكمُن في قدرته على تعزيز مجموعة من القيم الإيجابية في نفوس الأفراد ، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تدعو المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة و سبل حمايتها.