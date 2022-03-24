محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. فتاة سعودية حسناء تثير جدلا وغضبا واسعا في الممكلة بعد زواجها من يمني (فيديو)

أثارت خلود الثمالي، شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا وغضبا واسعا في الممكلة بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة للسعوديين.

وتصدر وسم #خلود_الثمالي_تسيء_للسعوديين عقب تداول فيديو للشابة السعودية المتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، حيث اعترضت خلود من خلاله على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها من أجنبي. وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة في المملكة.

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وتتحدث خلود في الفيديو المتداول بشأن المقيمين في المملكة، الذي أصبحوا حسب تعبيرها “يأخذون الوظائف بدلا من المواطنين، وأصبح هؤلاء الأجانب يتحكمون بالسعوديين”.

وقالت: “هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة.. عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة.. أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك.. حاصرني على عيالي كيف يتوظفوا.. هذا اللي يهمك..وظيفة؟”.

وأضافت: “لا يا بابا..اكبر اكبر..حنا ما نبغى وظايف..أنا أبغى عيالي هم اللي يوظفوك يا متخلف.. بإقامة مميزة هم اللي يوظفوك يا متخلف ياعنصري”.

ورأى نشطاء أن في تصريحاتها إساءة كبيرة، رغم أنها تعمل وحصلت على ترخيص تجاري من المملكة للعمل، مشددين على أن من يمس كرامة السعوديين أو يعمل على تهديدهم في وطنهم يستحق الترحيل خارج البلد.