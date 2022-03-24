نادي الإبل يتهيّأ للقيام بدوره في تنظيم الهجّانة الملكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام نادي الإبل بدوره في تنظيم سريّة الهجّانة الملكية بالتنسيق مع رئاسة الحرس الملكي.

وأوضح في تصريح له، بأن الموافقة تضمنت قيام رئاسة الحرس الملكي بالإشراف الكامل على السرّية، وإبرام اتفاقية تعاون مع نادي الإبل يتولّى بموجبها النادي عدداً من الأمور والتنسيق معه فيما يتصل بالجوانب الفنيّة بإدراج المتطلّبات الماليّة والوظائف، مشيراً إلى أن النادي سيباشر التنسيق مع الرئاسة لظهور سريّة الهجّانة الملكية، وتنفيذ ما صدر بذلك مع تسخير كوادر وخبرات النادي في البلورة على أكمل صورة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أن مهام الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-، والمشاركة في المهرجانات الوطنية، وتمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية.

ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على ما يحظى به قطاع الإبل من دعم ورعاية كريمة