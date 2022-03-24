فندق الريتز-كارلتون أبوظبي يقدم مجموعة من الأنشطة الرمضانية المميزة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، جراند كانال، عن مجموعةٍ من التجارب والفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تضمن للضيوف قضاء أجمل الأوقات خلال الشهر الفضيل. ويوفر الفندق أجواء مميزة خلال وقت الإفطار مع سوق رمضان، إضافةً إلى أشهى أطباق السحور في المرجة الكبيرة، بينما يقدم مطعم جيورنوتي إفطاره السنوي المميز والمفضل لدى الجميع.

وجبة إفطار مميزة في مطعم جيورنوتي

يقدم مطعم جيورنوتي تجربة إفطار مميزة يومياً تشمل بوفيه مع قائمة واسعة من الأطباق المستوحاة من الثقافة العربية الأصيلة تتضمن الأوزي والطاجن المغربي والكنافة، إلى جانب مجموعة من الأطباق التقليدية المختلفة. ويتم إعداد الأطباق في محطات الطهو الحية الموزعة في المطعم لتضفي طابعاً عربياً خاصاً على الشهر الكريم، إضافةً إلى عروض مميزة تتضمن العزف على آلة القانون، مع خدمة تقديم مشروب التمر الهندي التقليدي.

ويضمن الفندق لضيوفه تجربةٍ مميزة، حيث يستضيف سوقاً رمضانياً خاصاً يضم مجموعة مختارة من الهدايا الفاخرة والعطور والمأكولات. ويقدم السوق فرصةً مثالية للضيوف لقضاء أوقات مميزة وشراء هدايا العيد للعائلة والأصدقاء. وبمناسبة شهر الخير والتكافل الاجتماعي، سيتم التبرع بنسبةٍ من أرباح السوق لصالح مؤسسة الجليلة لدعم أبحاث سرطان الأطفال ومساعدة العائلات على تحمّل تكاليف العلاج المناسب. ومقابل كل وجبة إفطار لا تتضمن الخصومات، يقدم الفندق 10 دراهم إماراتية لصالح مؤسسة الجليلة، استكمالاً لروح العطاء وخدمةً للمجتمع.

الموعد: من غروب الشمس حتى الساعة 9:00 ليلاً.

السعر: 299 درهم إماراتي للشخص الواحد.

سحور مميز في المرجة الكبيرة وسط مناظر طبيعية ساحرة

يقدم فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، جراند كانال، وجبة سحورٍ شهية وسط أجواء مميزة في المرجة الكبيرة التي تتميز بتصميمها الاستثنائي، إضافةً إلى الخيم الرمضانية التي توفّر تجربة أكثر خصوصية للضيوف. كما تضمن الأضواء المتلألئة أجواء ساحرة إضافةً إلى المشهد المميز لجامع الشيخ زايد الكبير بإضاءته المميزة. وترافق المناظر الخلابة وجبة مميزة يقدمها الفندق لتضفي طابعاً خاصاً على الأمسية، إضافة إلى قائمة اختيارية من الأطباق العربية التقليدية مع تشكيلة من المقبلات الساخنة والباردة والأطباق المحلية، في حين يقدم عازف القانون أجواء ترفيهية مميزة. ولمحبي التصوير، يقدم الفندق مكاناً مميزاً لالتقاط الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الموعد: من 9:00 ليلاً حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

السعر: الحد الأدنى 200 درهم إماراتي للشخص الواحد.

تجربة إفطار مميزة في قاعة روما للاحتفالات

تتميز قاعة روما في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، جراند كانال، بمساحتها الواسعة وقدرتها على استضافة 900 شخصاً. ويقدم فريق الطهو بوفيه إفطار مناسب للمجموعات الكبيرة، إضافةً إلى وجبات الإفطار التشاركية المخصصة للعائلات، مع قوائم طعام تقليدية وعالمية متنوعة مما يضمن تلبية متطلبات الضيوف الخاصة.

الموعد: من غروب الشمس حتى الساعة 9:00 ليلاً.

السعر: تبدأ الأسعار من 180 درهم إماراتي.