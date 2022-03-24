محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : مفاجأة مدوية من العيار الثقيل .. الكشف عن الجهة المسؤولة عن اغتيال اللواء ثابت جواس (الاسم + فيديو)

وجهت مصادر جنوبية أصابع الاتهام إلى العميد طارق صالح وشقيقه عمار صالح بالوقوف وراء اغتيال قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس نتيجة خلاف سابق بينهما.

وقالت المصادر إن طارق صالح له يد في اغتيال اللواء الركن ثابت جواس، مشيرة إلى أن طارق صالح هو المستفيد الأول من وراء مقتل ثابت جواس.

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وأكدت المصادر أن طارق صالح كان لديه مخاوف من تعيين اللواء الركن ثابت كقائد للقوات المشتركة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية في عدن لـ”اليمن السعيد”، بمقتل اللواء ثابت جواس قائد محور العند العسكري وقائد اللواء 131 مشاه، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار استهدف موكبه في مدخل المدينة الخضراء في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقالت المصادر أن “اللواء جواس قتل هو ونجله وثلاثة من مرافقيه إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة قرب أحد حواجز التفتيش شمالي عدن”.

وأضافت مصادر في السلطة المحلية بأنّ “سيارة اللواء جواس انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن”.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها”.

يشار إلى أن القيادي ثابت جواس كان مرشح من قبل الإمارات لقيادة ألوية جديدة في الجنوب موالية لـ”أبوظبي” على غرار الوية العمالقة.