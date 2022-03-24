محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6335 اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1055 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1154 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 538002.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 8483 حالة، منها 23 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و5 حالة في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة»: تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وتعافي 1154 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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