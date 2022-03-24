محمد بن مسعود - الدمام - المختار وباسلطان يتفقدان فرق متطوعات المجتمع للتوعية بمديرية الغيضة .

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الغيضة/خاص .

تفقد صباح اليوم الأستاذ سالم باسلطان المشرف المركزي بمعية الأستاذ الإعلامي مختار محمد باداس منسق التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الغيضة ،سير نشاط الحملة التوعويه للمتطوعات المرافقة للحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال ،التي ينفذها المتطوعات من منزل الى منزل في جميع أحياء ومناطق المديرية .

وقال الأستاذ سالم باسلطان المشرف المركزي بالمحافظة في جانب التثقيف والإعلام الصحي ان الحملة الوطنية الطارئة ضد شلل الأطفال نفذت في هذا التوفيت وقفاً للحاجة الملحة خاصة بعد ظهور المرض مجددا في بلادنا ويصيب الأطفال دون سن العاشرة ولحماية ابنائنا علينا تطعيمهم لتعزيز مناعتهم ضد فيروس شلل الأطفال القاتل .

ومن جانبة أثنى الأستاذ مختار باداس منسق التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الغيضة على الجهود والنشاط التوعوي المستمر الذي يقومن بة فرق متطوعات المجتمع التوعويه ضمن برنامجهن التثقيفي من منزل الى منزل في جميع أحياء ومناطق المديرية.

لافتاً الى ان تثقيف وتوعية المجتمع جانب مهم جداً ولابد من تعاون وتكاتف الجميع في هذا الجانب لرفع مستوى الوعي بين صفوف المجتمع والوصول إلى القائمة المستهدفة خلال حملات التحصين بالمحافظة .