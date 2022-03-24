محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أول تعليق رسمي من الرئيس هادي على مقتل اللواء ثابت جواس وبيان هام من رئاسة الجمهورية

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار 2022، برقية عزاء ومواساة في استشهاد اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند العسكري قائد اللواء 131 مشاه، الذي استشهد اليوم في عملية ارهابيه غادرة وجبانة طالته وعددا من مرافقيه.

واشاد رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها لأسرته وذويه واقاربه وكافة آل ردفان، ومنتسبي المؤسسة العسكرية والوطن عامة بمناقب الشهيد جواس التي جسدها خلال مشوار حياته دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

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واكد فخامة الرئيس، ان المواقف البطولية التي سطرها الشهيد جواس في ميادين العزة والكرامة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة زملاءه وابناء الشعب اليمني، وستظل سيرته العطرة ومواقفه الشجاعة فخر واعتزاز لكل ابناء القوات المسلحة وشعبنا اليمني.

وأشار إلى أن الشهيد جواس ورفاق دربه من الشهداء الابطال سطروا بدمائهم الزكية أعظم الملاحم البطولية فداء للعزة والكرامة ودفاعاً عن الوطن وامنه واستقراره وتخليصه من شرور العصابة الانقلابية الحوثية.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد وزملاءه ورفاق دربه بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله ان يتغمده وكافة الشهداء بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية في عدن لـ”الميدان اليمني”، بمقتل اللواء الركن ثابت جواس قائد محور العند مع ثلاثة من مرافقيه جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه قرب حاجز أمني عند مدخل المدينة الخضراء بمديرية دار سعد، شمال مدينة عدن الواقعة على ساحل بحر العرب، جنوبي البلاد.

وأضافت مصادر في السلطة المحلية بأنّ “سيارة اللواء جواس انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن”.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها”.

وبعد ساعات قليلة من العملية الإرهابية، وجهت مصادر جنوبية أصابع الاتهام إلى العميد طارق صالح وشقيقه عمار صالح بالوقوف وراء اغتيال قائد محور العند العسكري اللواء ثابت جواس نتيجة خلاف سابق بينهما.

وقالت المصادر إن طارق صالح له يد في اغتيال اللواء الركن ثابت جواس، مشيرة إلى أن طارق صالح هو المستفيد الأول من وراء مقتل ثابت جواس.

وأكدت المصادر أن طارق صالح كان لديه مخاوف من تعيين اللواء الركن ثابت كقائد للقوات المشتركة.

يشار إلى أن القيادي ثابت جواس كان مرشح من قبل الإمارات لقيادة ألوية جديدة في الجنوب موالية لـ”أبوظبي” على غرار الوية العمالقة.