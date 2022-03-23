شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع البيئة.. حملة لتنظيف الشواطئ وزارعة الشتلات في «الوجه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس فعاليات أسبوع البيئة لعام 1443 بمحافظة الوجه بحملة لتنظيف الشواطئ، وحملة لغرس الشتلات، تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا" ، وتأتي الحملة امتداداً لفعاليات أسبوع البيئة الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة، ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها .

يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن إقامة عدد من المناشط بمدن ومحافظات المنطقة، يتخللها العديد من المحاضرات يقدمها مجموعة من المختصين والمهتمين بالبيئة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في عدة مواقع.