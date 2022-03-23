شكرا لقرائتكم خبر عن جناح المملكة في «إكسبو 2020» يحتفل بيوم الأم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برسائل محبة خاصة للأم، أضاء جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، شاشته التفاعلية الرقمية، سعى من خلالها إلى تهنئة الأمهات بيومهن العالمي، الذي يحتفل به العالم سنوياً في 21 مارس، وذلك في إطار تفاعل الجناح مع الأيام الدولية الموجودة على جدول أعمال المعرض الدولي.

وأطلت رسائل جناح المملكة من خلال فيلم سينمائي قصير، حمل بين طياته الكثير من المشاهد التي تبرز دور الأم في الحياة، وتبين تأثيرها، ودورها في تربية الأبناء، حيث سعى الجناح من خلال فيلمه القصير إلى "تكريم الأمهات"، اللواتي وصفهن بـ "الحب الرقيق"، مؤكداً من خلال مشاهد الفيلم على عمق دورهن في بناء مجتمعاتنا، مستعرضاً في الوقت نفسه مجموعة من الصور التي تبرز دور الأم السعودية وما تحمله في قلبها من صبر وتسامح، كما بين أيضاً إسهامهن في المحافظة على الإرث والهوية السعودية من خلال تمسكهن بالحرف التقليدية القديمة، ومنوهاً عبر الفيلم بالدور الذي تلعبه الأم الشابة في بناء المجتمع السعودي المعاصر، والدور الذي تلعبه في عملية حماية وتعليم الأبناء وتنشئتهم بطريقة صحيحة.

من جهة أخرى، بادرت إدارة جناح المملكة إلى الاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال توزيع الهدايا الرمزية على كافة العاملين في الجناح من متطوعين ومديرين ومنظمين ومشغلين وغيرهم، كما جاءت تعبيراً عن مدى المحبة التي تكنها إدارة الجناح لكافة الموظفات الأمهات اللواتي يعملن بكل جهد، من أجل إيصال مجموعة الرسائل والأهداف التي يسعى الجناح إلى تقديمها لزوار المعرض الدولي، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.