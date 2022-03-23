مكتب للتعريف بخدمات هدف في تقنية الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي أمس مكتبا للتعريف بخدمات صندوق الموارد البشرية (برنامج هدف) بالطائف داخل الكلية، وذلك بحضور مدير تنمية الموارد البشرية بالطائف عبدالله القرني. ويهدف المكتب إلى تسهيل إجراءات الباحثين عن عمل من خريجي الكلية ومرافقتهم في رحلتهم للبحث عن وظيفة. وحضر افتتاح المكتب وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي والمهندس نائف السالمي، ومن صندوق الموارد البشرية بالطائف مشاري الثقفي.

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