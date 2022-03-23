100 ألف مستخدم لحافلات مكة على 4 مسارات تجريبية

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وعمل فريق العمل للمشروع من المركز الموحد للنقل في مكة على إجراء الاختبارات الفنية وتطابقها مع متطلبات المشروع بمعايير عالية، مما نتجت عن نجاح يحقق التطلعات، لاقت رضا واستحسان سكان وزوار مدينة مكة.
وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على خطة استكمال المشروع بجميع مساراته، حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال عام 2022، ويعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.
وتتطلع الهيئة إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.
يذكر أن العمل جار لإطلاق عدد من المسارات المتبقية خلال المرحلة القادمة التي ستخدم وجهات جديدة في مدينة مكة المكرمة خلال الشهرين المقبلين، للوصول لعدد من المرافق التعليمية والصحية والتجارية.
مشروع حافلات مكة:
- تشغيل 40 حافلة على المسارات بشكل يومي
- جاهزية 40 حافلة إضافية خلال فترة الذروة.
- تجاوزت عدد الساعات التشغيلية للرحلات 22 ساعة.
- تبدأ أولى الرحلات الساعة 4:00 فجرا بشكل يومي.
- تنتهي آخر الرحلات الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.
- طاقة بشرية لفريق التشغيل تصل لـ500 موظف.
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