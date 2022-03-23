شكرا لقرائتكم خبر 100 ألف مستخدم لحافلات مكة على 4 مسارات تجريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ انطلاق أولى الرحلات في 15 فبراير الماضي، حقق مشروع حافلات مكة نجاحا على المسارات التي أطلقت أخيرا (6 ,7,12,7A) في المرحلة التجريبية المجانية لتشغيل المشروع، ووصل عدد مستخدمي الحافلات 100 ألف راكب.

وعمل فريق العمل للمشروع من المركز الموحد للنقل في مكة على إجراء الاختبارات الفنية وتطابقها مع متطلبات المشروع بمعايير عالية، مما نتجت عن نجاح يحقق التطلعات، لاقت رضا واستحسان سكان وزوار مدينة مكة.

وتشرف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على خطة استكمال المشروع بجميع مساراته، حيث سيكون الانتهاء من المشروع خلال عام 2022، ويعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

وتتطلع الهيئة إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.

يذكر أن العمل جار لإطلاق عدد من المسارات المتبقية خلال المرحلة القادمة التي ستخدم وجهات جديدة في مدينة مكة المكرمة خلال الشهرين المقبلين، للوصول لعدد من المرافق التعليمية والصحية والتجارية.

مشروع حافلات مكة:

