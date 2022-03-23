شكرا لقرائتكم خبر شراكة مع لوكهيد الأمريكية لتطوير قدرات صيانة طائرات سي-130 «هرقل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC)، التابعة لشركة SAMI، أمس اتفاقية لأولوية التوزيع مع شركة ديركو إيروسبيس المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن.

وستعمل الشراكة على بناء حل سلسلة التوريد C-130 عالي السرعة لإصلاح مكونات طائرات C-130 وصيانتها، ويتضمن الحل تطوير الإمكانات بما يتيح الانتقال التدريجي للقدرات والمهارات في قطع الغيار والصيانة المتفق عليها إلى شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة «المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC) المورد المفضل لمكونات طائرات سي-130 هيركولز «هرقل» لصالح القوات الجوية الملكية السعودية. وستتيح الشراكة مع ديركو لشركة «المعدات المكملة» الحصول على الدعم في إدارة إصلاح المكونات وصيانتها، والتي تتضمن إدخال الإمكانيات إلى شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة لتسهيل عملية نقل قطع الغيار وقدرات الإصلاح المتفق عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة المهندس مازن جوهر «إن هذه الاتفاقية المهمة من شأنها أن تعضد من علاقاتنا مع لوكهيد مارتن بما يسهم في تلبية المتطلبات المتنامية للمملكة في مجال توطين إمدادات المعدات العسكري ومزوديها. ونحن نتطلع إلى المباشرة بتفعيل شراكتنا مع ديركو، والتي نرى أنها ستكون ملائمة جدا لنقل التقنية على المدى الطويل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن بالمملكة وأفريقيا جوزيف رانك «تعد القوات الجوية الملكية السعودية واحدة من أكبر مشغلي طائرات هيركليز C-130 وأكثرهم شهرة في العالم، حيث تدعم هذه الطائرات المهام الوطنية والإقليمية الهامة، بينما يضمن دور ديركو كمورد مفضل لهذا الأسطول المعتمد من طائرات C-130، استمرار أطقم القوات الجوية الملكية السعودية في دعم مختلف المهام في أي وقت.

أبرز أهداف الشراكة:

